Livre : "Les Oiseleurs d'images"

Un petit récit romanesque où les personnages se retrouvent dans des situations banales, ou parfois étranges, comme dans des miroirs.

La première fois qu'il a vu son visage, ce n'était qu'un reflet de l'autre côté du miroir d'une vitrine...

Marie sort d'un théâtre. Elle traverse la place en suivant une grande diagonale. Elle marche comme sur une scène. Et elle se demande où est la vraie vie, de ce côté-ci ou de l'autre... En passant sous le porche, elle a simplement changé de scène. Alors elle marche comme si on la regardait.

Et c’est vrai, on la regarde. Il la suit.

Ces deux personnages ont en commun une passion pour un tableau de Picasso. Ils évoluent entre des mondes imaginaires et un monde réel très, mais alors très inquiétant. Les lieux et les histoires qu’ils traversent sont peut-être tenus sur un même fil par le regard de deux enfants qui viennent d’on ne sait où...

Mais en dépit des menaces collectives et de leurs angoisses, ils nous parlent de leurs rêves. Et ils nous invitent à prendre le temps de nous émerveiller sur la beauté, tout près de nous.

LES OISELEURS D’IMAGES

Joël MIACHON - Récit Miroir

Auto édition. Imprimerie du Crestois.

Disponible à la librairie La Balançoire à Crest et à L’Atelier 8, à Eurre.

Joël Miachon est né à Crest. Enseignant de formation scientifique, il est revenu dans son pays natal après de longs parcours (Maghreb, Occitanie, Bourgogne). Longtemps investi dans l’action syndicale enseignante, dans l’action pour une culture de la paix, dans la vie associative culturelle, autour du cinéma et, à présent, dans la promotion du conte avec Les Nouvelles du Conte de Bourdeaux.

L’auteur est traversé, comme beaucoup de ses contemporains, par quelques obsessions : le rapport entre l’image et l’écriture, les catastrophes qui nous arrivent et celles qui nous guettent, les injustices et l’inégalité, mais aussi la nécessité d’un regard qui nous permette, même aujourd’hui, d’habiter poétiquement ou humainement le monde, comme l’écrit Christian Bobin, un de ses auteurs préférés. Avec Jean Giono, René Barjarvel, Elsa Triolet, André Brink, Bélinda Cannone, et bien d’autres... Il a également publié chez Edilivre une recueil de nouvelles intitulé Regards.