Expo à l’Atelier Carcavel

Les œuvres de Paca Sanchez et Muriel Moreau sont à découvrir à l’Atelier Carcavel du 25 mars au 15 mai.

L’Atelier Carcavel vous invite à découvrir deux artistes qui, par leur approche, leur technique personnelle nous ouvrent les portes de leur exploration de la nature et du monde sensible. Froissement de feuilles, brindilles et graines, broderies d’herbes conversent ici avec les sillons creusésencrés du cuivre, capillaires de soie s’enfonçant, majestueux, dans l’épaisseur de la forêt...

PACA SANCHEZ

« Mon travail est une réflexion sur les relations qu’entretiennent l’art et la nature, sur la complexité des échanges entre l’homme et son environnement. Mon action est au service d’une réalité simple, sans compromis, avec, au contraire, le respect qu’imposent la nature et le souci de sa préservation. J’ai utilisé des végétaux du quotidien dans des assemblages géométriques, simples et équilibrés, avec, pour objectif, d’apporter aux visiteurs un moment de trêve, de certitude agréable, de tranquillité, à l’exemple d’Henri Matisse qui écrivait : “ Je choisis de garder par-devers moi tourments et inquiétudes pour ne transcrire que la beauté du monde et la joie de peindre ”. »

MURIEL MOREAU

« Mon travail de plasticienne s’oriente autour de la dimension poétique propre à la nature. Dans mes créations, je veux reproduire la sensation, l’illusion de pénétrer en soimême, de se replier dans son être intérieur et de rentrer en contact avec la matière qui nous entoure, en particulier la matière végétale. Petit à petit, des ponts s’établissent entre le paysage extérieur et celui, plus introspectif, du corps humain. »

Atelier Carcavel

Du 25 mars au 15 mai (jeudi, vendredi, samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h),

23 rue Archinard, CREST - 04 75 25 21 89

Article publié dans Le Crestois du 26 mars 2021