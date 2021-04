Le roman d’Hervé Le Tellier “L’anomalie”, sorti l’année dernière, est devenu le deuxième prix Goncourt le plus vendu de l’Histoire !

Un succès inattendu, de l’aveu même de l’auteur, habitant de Dieulefit, qui s’explique par une intrigue passionnante associée à un style littéraire enlevé et très accessible.

La première partie du roman nous présente des personnages en apparence très différents de par leur âge, nationalité ou profession : un tueur à gage, un traducteur de roman, une monteuse de films, un architecte sexagénaire, une avocate ambitieuse, une star de la chanson, une petite fille de 8 ans...

Qu’ont donc en commun tous ces personnages ? Ils étaient tous passagers d’un vol Paris/New-York quelques mois auparavant, vol très mouvementé au cours duquel l’avion a bien failli s’écraser. Nous comprenons très rapidement qu’un évènement hors du commun est venu perturber ce fameux vol. Une “anomalie” qui pourrait avoir des répercussions gigantesques. Comment chacun des personnages va-t-il appréhender ce qui lui est arrivé ? Comment les dirigeants de la planète vont-ils gérer cette crise qui remet en question, d’un point de vue philosophique, le principe même de l’existence humaine ?

“L’anomalie” est un livre malicieux qui joue avec nos certitudes et nous pousse à reconsidérer notre présence sur terre, le sens de la vie et la frontière entre le réel et le virtuel. Un questionnement bien à propos aujourd’hui, à l’heure ou l’espèce humaine s’acharne à détruire sa planète, mettant ainsi en œuvre sa propre disparition.

Philippe Multeau

L’ANOMALIE

Roman de Hervé Le Tellier - Édition Gallimard

Prix Goncourt 2020

Article publié dans Le Crestois du 26 mars 2021