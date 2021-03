Énorme coup de cœur, à la rédaction, pour ce premier album pop/soul d'une artiste britanique qui va faire parler d'elle !

Salut à tous, et bienvenue dans le choix du disquaire !

Retenez bien ce nom : Celeste Epiphany Waite.

Il y a en effet fort à parier que vous entendiez beaucoup parler d’elle dans les années à venir. Car si la jeune britannique de 26 ans ne sort aujourd’hui que son tout premier album, elle a déjà conquis via les réseaux sociaux et des concerts de nombreux fans, dont quelques noms prestigieux comme Billie Eilish et Sir Elton John.

Il faut dire que sa musique, mêlant habilement soul, pop, blues et jazz a de quoi séduire. Car si on devine les influences, la personnalité artistique est déjà bien affirmée, en particulier au travers de textes forts.

Mais ce qui saute aux oreilles, c’est bien sûr la voix de Celeste, évoquant tour à tour Amy Winehouse (avec qui elle est régulièrement comparée) et, plus surprenant, Adèle (écoutez sa prestation sur le single "Strange", ou sur le refrain de "Stop this flame" pour vous en convaincre), voire Nina Simone pour les influences les plus anciennes.

Varié, sincère et bien produit, "Not your muse", premier album d’une série qu’on imagine très longue, est un très bon disque de pop/soul qui a le mérite, au-delà de ses évidentes qualités musicales, de constituer une très belle porte d’entrée vers l’univers soul moderne pour les non connaisseurs (on pense parfois à Michael Kiwanuka sur les moments calmes ou à Durand Jones & the indications pour les ambiances 70’s parfois distillées).

Très bonne surprise.

Olivier Chapelotte

Disquaire à la Fnac de Crest

Celeste – Not your muse (2020)

Disponible en Vinyle et CD

Article publié dans Le Crestois du 19 mars 2021