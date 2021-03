Le club de golf n’a pas de secret pour lui

Joseph Perroud est le médecin du matériel sportif. Il fabrique et répare les clubs de golf. Un métier de “Golf-Maker” et “Golf-Fitter”.

Joseph Perroud a installé son entreprise, «Fit at joe’s» sur la zone artisanale de la Charlotte à Montmeyran depuis le début d’année 2020. Il a installé son atelier de golf maker (fabricant) et golf fitter (l’adaptation pour le confort du jeu) au coeur de la structure partagée de la Charlotte et travaille dans une ambiance chaude et relaxante, entre les grands murs couverts de bois. Joseph répare et fabrique des clubs de golf, tel un médecin qui prend soin de ses patients...

Article publié dans Le Crestois du 12 mars 2021