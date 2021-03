"Ronchonchon", un jeu coopératif par l'école du Colibri

"Ronchonchon" est né de l'imagination des enfants de l'école du Colibri à la Roche-sur-Grâne, sous l'impulsion d'Isabelle Peloux et de Zaz.

"Ronchonchon" est un jeu de plateau, coopératif et participatif. Il est sorti le 5 janvier 2021 en magasin. Le jeu a mis quatre ans pour voir le jour, avec un travail important des enfants qui l’ont créé, testé et modifié en fonction des préconisations de professionnels du jeu de société.

Des émotions et des besoins

« Ce jeu, entièrement pensé par et avec les enfants est une belle aventure, et ils sont allés jusqu’au bout », souligne, avec fierté Isabelle Peloux, co-fondatrice de l’école du Colibri aux Amanins. Elle a été leur voix, leur coach et a assuré leur défense face à tout ce qu’ils ont dû affronter. Les premiers écoliers à y avoir travaillé sont maintenant en 3e.

Le jeu "Ronchonchon" est un jeu de plateau qui se joue en famille, de deux à six joueurs, et qui propose vingt-quatre scénarios. Une personne est dans la maison, dessinée sur le plateau. Elle ne va pas bien et s’enferme dans une pièce. L’idée part du partage de l’humeur : « Si quelqu’un est Ronchonchon, dans une colocation, tout le monde le devient petit à petit. Alors il faut l’aider pour éviter que la "ronchonchonade" n’envahisse la maison » explique l’enseignante...

Article publié dans Le Crestois du 5 mars 2021