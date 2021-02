Raymond Panel a accompagné les stars de la tournée "Âge tendre et têtes de bois" de 2007 à 2012. Une belle épopée qui lui laisse encore des éclats dans les yeux.



Annie Cordy et Raymond Panel

Cinq ans au service des stars de la tournée "Âge tendre et têtes de bois". Une aventure pour Raymond Panel ! Avec son allure décontractée, large d’épaules, chevelure blanche bouclée et barbe fournie, ce grand enfant affiche une certaine nostalgie sous un sourire fripon, tant son histoire est peu banale. « Un chauffeur dans le Show-biz... si je m’y attendais ! » s’exclame-t-il. Dans un coin caché de la campagne d’Eurre, sa maison lui ressemble, accueillante et chaleureuse, en ces temps hivernaux. Il y coule maintenant une vraie retraite, au côté de son épouse, Chantal.

Sa carrière a été bien chargée et riche en rebondissements. Une fois retraité de son métier de chauffeur routier, il se laisse embarquer, de 2007 à 2012, comme chauffeur de Démis Roussos, chanteur grec de renommée internationale. Puis il accompagne des stars de la tournée "Âge tendre et têtes de bois" à travers la France, en bateau et ailleurs...

Article publié dans Le Crestois du 26 février 2021