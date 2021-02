La "petite" journée de la truffe

Rendez-vous à Soyans ce dimanche 14 février.

Que se passe-t-il le 14 février? C’est la Saint-Valentin, répondrez-vous. Vous n’aurez pas tort mais vous n’aurez pas entièrement raison. Car, dimanche 14 février, vous avez également rendez-vous à Soyans de 8h30 à 16h, comme chaque année, pour notre Journée de la Truffe.

Pas sous la même forme que les années précédentes, bien sûr. Ce dimanche 14 février, cette manifestation se présente sous la forme d'un simple marché, nommée pour cette raison "Petite Journée de la Truffe". Nous avons souhaité la maintenir malgré tout, à la fois pour soutenir les producteurs et pour offrir à tous ceux qui le souhaitent un moment de rencontre adapté aux circonstances.

Vous trouverez donc ce jour-là à Soyans, de 8h30 à 16h sur le parvis de la mairie, une quinzaine d’exposants : producteurs de truffes, de plants, de produits dérivés, de produits dits "de bouche"... Bien sûr, respect des règles sanitaires oblige ! Nous n’allons pas vous rappeler ces règles, vous les connaissez, et vous savez que c’est la condition pour que les marchés puissent avoir lieu dans le contexte de l’épidémie.

Tout en rêvant déjà à l’édition 2022 où nous pourrons, nous l’espérons très fort, vous proposer à nouveau repas, buvette et animations diverses, nous nous réjouissons de vous retrouver cette année et de faire ainsi tous ensemble, comme on dit, « contre mauvaise fortune bon coeur ».

Les Quatre Saisons du Pays de la Forêt de Saoû

Article publié dans Le Crestois du 12 février 2021