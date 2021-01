Se laisser flotter dans le Cocon de Téthys

Au 3 rue Sainte Euphémie, à Crest, c’est un cocon, un lieu de ressource, un coin insolite et cotonneux…

Sara Isambert arrive en chaussons, à pas feutrés, dans une douceur qui nous plonge déjà dans l’ambiance que réserve le cocon. Le sol de paille tressée, le bois et les couleurs chaudes conduisent le visiteur dans un rêve éveillé. Voilà l’ambiance de cette petite pièce, sas de décompression avant de pénétrer à l’arrière de la boutique. Là, au centre de la salle, règne un caisson de flottaison, en forme de cocon, comme on pouvait s’y attendre. Pour être plus précis, c’est un « caisson d’isolation sensoriel ».

Il contient de l’eau salée à 35,50 °C, la température de la peau. Commence alors un voyage dans un espace temps suspendu...

À lire également dans notre article : La genèse du caisson de décompression sensoriel

Article publié dans Le Crestois du 29 janvier 2021