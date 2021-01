Habile mélange de blues, R’n’B, funk, rock et hip-hop, voici notre album coup de cœur de la semaine.

Attention, talent !

Fantastic Negrito, musicien californien, a eu 1000 vies : après une enfance passée de foyers en familles d’accueil, l’adolescent s’est transformé en petite frappe qui tente de survivre dans un quartier défavorisé rongé par le crack.

Mais un jour, la découverte d’un album de Prince sonne comme une révélation : le petit dealer veut devenir musicien, comme son idole ! Il s’invente alors un nouveau personnage et s’inscrit sous une fausse identité dans une prestigieuse université pour prendre des cours de musique.

Mais le destin lui jouera encore de nombreux mauvais tour (dont un grave accident qui le plongea trois semaines dans le coma et interrompit sa carrière) avant de connaître enfin, en 2017, la consécration avec un album récompensé d’un Grammy Award.

Aujourd’hui âgé de 52 ans, Fantastic Negrito sort sont cinquième disque, “Have You Lost Your Mind Yet ?”, un habile mélange de blues, R’n’B, funk, rock et hip-hop, dont je vous recommande chaudement l’écoute. Son blues rageur vient de loin et vise haut : de loin car il raconte les galères de rue de tous les survivants de cette Amérique blessée, ambitieux car il se veut malgré tout résolument optimiste, fédérateur et multigénérationnel.

Avec sa dynamique roots remaniée à la sauce actuelle, voici un album jouissif à poser d’urgence sur votre platine !

Philippe Multeau

FANTASTIC NEGRITO

Have You Lost Your Mind Yet ?

Disponible en vinyle, CD et numérique

Article publié dans Le Crestois du 15 janvier 2021