Une application pour consommer local chez les producteurs

Angélique Mahamat est crestoise. Elle est partie sur d’autres aventures après ses études mais son coeur reste dans la vallée de la Drôme où elle a grandi et appris à en connaître les richesses. Elle habite maintenant à Paris. Elle est sensible au besoin de mieux consommer des produits locaux et naturels.

Lors du confinement, Angélique était dans le sud de la Drôme et ne connaissait pas ce coin-là. Alors, pour ses courses, elle est allée au supermarché, « car je ne savais pas où aller », explique-t-elle. Elle a vite trouvé ses marques : « J’ai appris qu’il y avait une ferme à cinq minutes de chez moi, ouverte deux jours par semaine. Je n’ai pas hésité une seconde et m’y suis rendue. Il y avait une queue terrible, mais, rien que pour le plaisir de consommer des bons produits et d’aider ces fermiers, j’ai pris la file d’attente. Et là, je me suis dit que si j’avais eu ou vu une application, je n’aurais pas attendu de rencontrer quelqu’un pour connaître l’existence de cette ferme ».

Angélique déborde d’idées et, avec son jeune âge, fonce sur les idées et les projets...

