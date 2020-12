La dentisterie équine, une science impressionnante

La bouche grande ouverte, Topaze, la jument, montre ses dents à Marion, vétérinaire, qui s’approche avec la roulette. Brrr...

C’est sûr, si on voyait arriver notre dentiste avec une roulette pareille, on prendrait nos jambes à notre cou pour partir et fuir. Mais là, la jument est coincée, elle ne peut pas s’enfuir. Il faut dire que la bête est sous sédatif, et il vaut mieux car Marion a le bras à moitié enfoncé dans la bouche, et elle prend des risques.

La dentisterie équine est une spécialité vétérinaire, et à voir comme c’est impressionnant, l’année de formation est bien explicable. Pour commencer, l’animal est sédaté à petite dose. Sur ses pattes, elle donne l’impression de tanguer un peu, mais, comme le roseau, il plie mais ne se couche pas.

En effet, le cheval a un sens de l’équilibre hors du commun. Il dort souvent debout, même s’il se couche parfois... quand même !

Quand la jument commence a être un peu plus docile, Marion lui pose le "Pas d’âne", c’est un appareil métallique aux formes arrondies pour éviter les blessures, qui permet de lui laisser la bouche ouverte sans risque qu’elle ne referme ses dents sur le bras du vétérinaire. Et juste pour rire, le "pas d’âne" a d’autres noms : spéculum, ouvre bouche, abaisse langue ! Ouf !

Ensuite seulement, quand sa maîtresse la tient serrée contre elle pour la rassurer, l’animal, un peu somnolent, se laisse faire...

Article publié dans Le Crestois du 18 décembre 2020