Pour égayer les réveillons familiaux, essayez donc la bande dessinée loufoque de Tom Gauld !

Voici une BD à l’humour british : "Le Département des théories fumeuses" de Tom Gauld, publié en octobre 2020 par les éditions 2024.

Depuis leur naissance en 2010 à Strasbourg, les éditions 2024 publient une dizaine de livres illustrés ou de bandes dessinées par an. Elles accueillent de jeunes auteurs talentueux, comme Sophie Guerrive, Simon Roussin, Matthias Picard et font aussi une place aux plus anciens comme Gustave Doré. Le plaisir de lecture est renforcé par la finition particulièrement soignée de leurs parutions. Découvrez leurs univers graphiques sur leur site : http://www.editions2024.com.

Les éditions 2024 publient aussi les ouvrages de Tom Gauld, dessinateur écossais né en 1976. Tom Gauld a étudié l'illustration au College of Art d'Edinburgh ainsi qu'au Royal College of Art. Depuis, il travaille régulièrement pour le New Yorker, le New York Times, le Guardian et New Scientist.

En 2014, dans "Vous êtes tous jaloux de mon jetpack", Tom Gault revisite avec humour les contes de fée et la littérature en compagnie de la fée marraine féministe ou du robot qui récite des haïkus. En 2017, dans "En cuisine avec Kafka", fidèle à lui-même, le bédéiste britannique met encore en scène des robots, des animaux et des livres, à lire, abandonnés, ou oubliés.

Dans son dernier opus "Le département des théories fumeuses" Tom Gauld nous convie dans le monde des sciences : savants fous, bactéries délaissées, laboratoires aléatoires, engins volubiles. On éclate de rire à la lecture de ces cases où il décortique le jargon scientifique et nous régale d’inventions jubilatoires.

Son trait simple, ses couleurs douces et ses personnages minimalistes n’empêchent pas un humour cinglant et une réflexion sur la science, bienvenue en ces temps de pandémie. Humour décalé et loufoque garanti !

Hélène Mée

LE DÉPARTEMENT DES THÉORIES FUMEUSES

Une BD de Tom Gauld

Édition 2024 - 15€

Article publié dans Le Crestois du 11 décembre 2020