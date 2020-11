Terre de Liens lance une nouvelle campagne

La campagne "Les jeunes pousses ont besoin de terres" va redonner de la notoriété à l’association et aider les jeunes agriculteurs à s’installer.

Le siège de l’association nationale est à Crest et ce n’est pas un hasard de territoire, car c’est aussi une vraie pépinière de bonnes idées et de projets novateurs. En effet, inscrite dans un programme rural entre les terres ancestrales des cultivateurs et un territoire Biovallée visible bien audelà de nos frontières, Terre de Liens facilite et encourage les installations agricoles.

La campagne est en ligne sur un site dédié: www.aidonslesjeunespousses.fr.

De nombreux médias s’en sont emparés et tous les jours des spots d’annonces sont diffusés sur les radios partenaires et sur les réseaux sociaux. Début décembre, ce sont un fermier, un bénévole et un cédant qui seront acteurs de contenus audios (Podcast)...

Article publié dans Le Crestois du 27 novembre 2020