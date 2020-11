La méthanisation pour diminuer les consommations d’énergie fossile

Sur Vaunaveys La Rochette, un gros chantier est en cours : des cuves, des terrassements vont laisser la place à une entreprise de méthanisation.

La famille Pommarel fait partie de ceux qui cherchent des solutions pour diminuer la consommation des énergies fossiles. Depuis 2007, ils travaillent dur pour un projet ambitieux et écologique.

LA SOCIÉTÉ "MOURRIÈRE MÉTHANISATION"

Dans la famille, c’est le fils, Mathieu, qui désire installer une charcuterie à la ferme, mais son projet n’aboutit pas et il réfléchit à un autre développement de l’exploitation agricole historiquement axée sur l’élevage de porcs. Après avoir pensé à une entreprise de fabrication de pellets, il abandonne aussi. En lisant des revues spécialisées, il découvre la méthanisation et se lance le défi d’aboutir. Il est très bien accompagné par son père, Pierre, et son oncle, Laurent.

Pierre se souvient d’ailleurs qu’en 1973, lors du choc pétrolier, quelques pionniers avaient créé une petite station à Menglon, de 3 m de diamètre. Mais à l’époque, l’installation a été peu fonctionnelle...

Article publié dans Le Crestois du 20 novembre 2020