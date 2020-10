Roman Drouet, jeune poète upien

Le jeune Roman Drouet écrit des poèmes pour se libérer et changer le quotidien. Son recueil "Permanence Ondoyante" est déjà disponible.

Roman Drouet habite une bien belle maison upienne, entre des murs en pierres et un jardin bucolique. Chahuté par la vie, le jeune étudiant en licence d’Histoire-Géo, prend une année sabbatique pour réfléchir à son devenir, à sa destinée et comprendre qui il est. Il reprendra certainement le Master Histoire-Géo à la rentrée prochaine de 2021, car il aimerait enseigner l’histoire.

Adopté, il est en recherche de sa maman biologique, mais ne sait pas dans quel pays il a vu le jour. Alors les recherches sont compliquées et Roman a besoin de trouver ses racines. Il chemine doucement et la poésie est son refuge, sa manière de s’exprimer. Car il est presque comme une petite souris qui voudrait se cacher, parle doucement et s’exprime presque gêné de dire ce qu’il a écrit. Il a peu de mots à échanger oralement. Alors, son crayon posé sur la feuille, il écrit, rien ne l’arrête et cette échappatoire laisse apparaître la sensibilité de cette « thérapie qui me permet d’affronter la vie », explique le jeune poète...

Le recueil de quinze poèmes "Permanence ondoyante" est sorti début septembre et est en vente sur The book édition. Il est totalement autofinancé.

Article publié dans Le Crestois du 30 octobre 2020