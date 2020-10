Jazz & Classique au château de Grignan

L’association “Les Châteaux de la Drôme” propose quelques rendez-vous musicaux pour traverser cette période tristounette avant le printemps.

Un peu de jazz soupoudré de classique et vos week-ends ne seront plus les mêmes !

Sept concerts sont programmés de novembre 2020 à mars 2021 au chateau de grignan.

Des événements dans le strict respect des règles sanitaires : un siège vacant entre chaque spectateur ou groupe de spectateurs; port du masque obligatoire à partir de 11 ans ; gel hydroalcoolique mis à disposition; nettoyage et aération des salles.

• Vendredi 6 novembre 2020 à 19h et 21h

THE MEMORY BOX

Un trio qui ne manque pas d'humour, à l'énergie rafraîchissante et communicative !

Trois chanteuses-instrumentistes swinguent en harmonie et s'emparent du répertoire jazz des années 40-60 façon Andrew Sisters, non sans quelques détours du côté du rock, de la musique brésilienne et de la chanson française...

Sabine Sassi : chant, caisse claire, guitare, arrangements.

Emilie Llamas : chant, flûte traversière, percussions, arrangements.

Nolwenn Tanet : chant, guitare, caisse claire, arrangements.

En première partie : Julie M Dorsay - Duo piano - voix. Julie M Dorsay offre une interprétation élégante, généreuse et sincère des mélodies et textes Jazz qu'elle préfère, dans le respect de la tradition et des grandes figures que sont Ella Fitzgerald, Billie Holliday ou Chet Baker. Denis Fenelon l'accompagne avec virtuosité, délicatesse et une admiration non dissimulée pour Bill Evans. Ce duo d'une grande profondeur vous laissera ses airs dans la tête et sa chaleur dans le cœur.

Julie Moingeon : chant et flûte traversière.

Denis Fenelon : piano.

• Vendredi 13 novembre 2020 à 19h et 21h

LOOP DELUXE

Un mélange suave et détonnant de jazz, de pop, de chanson française et d’électro. Pour les oreilles curieuses, Lisa et Christophe s’aventurent dans des compositions éclectiques et des reprises audacieuses, accompagnées par les artifices sonores d’une pédale loop.

Lisa Caldognetto : voix

Christophe Garaboux : guitare basse

Article publié dans Le Crestois du 23 octobre 2020