La foire aux plantes et du jardin

La 26e édition se tiendra le dimanche 11 octobre 2020 à Mirmande.

Dimanche, l’association "Les jardins de Mirmande" organise sa 26e foire aux plantes et du jardin au pied du village de Mirmande classé parmi les plus beaux villages de France. Au milieu d’un verger et au bord de la rivière La Teysonne, c’est là que cette manifestation attire chaque année plusieurs milliers de visiteurs et des dizaines d’exposants.

Divers stands et activités (Plantes, arbustes, cactées, fleurs vivaces ou annuelles, graines, bulbes etc. seront proposés par les participants...

Article publié dans Le Crestois du 9 octobre 2020