Cinéma : "Pupille"

L'émouvant film avec Gilles Lellouche, Sandrine Kiberlain et Elodie Bouchez est en projection à Saoû le 16 octobre. Une soirée débat sur le thème de l'adoption.

Ciné à Saoû, c’est reparti ! Pour cette reprise, les organisateurs vous proposent une soirée sur le thème de l’adoption avec le très beau film “Pupille”, sorti en 2008.

Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C'est un accouchement sous X. La mère a 2 mois pour revenir sur sa décision... Ou pas. Les Services de l'Aide Sociale à l'Enfance et le Service adoption se mettent en mouvement... Les uns doivent s'occuper du bébé, le porter (au sens plein du terme) dans ce temps suspendu, cette phase d'incertitude. Les autres doivent trouver celle qui deviendra sa mère adoptante. Elle s'appelle Alice et cela fait 10 ans qu'elle se bat pour avoir un enfant. “Pupille” est l'histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, 3 mois...

La soirée se poursuivra avec l’association EFA “Enfance & Familles d’Adoption” qui parlera du parcours d’adoption et du rôle de l’EFA dans le conseil de famille des pupilles de l’état, et aussi avec le témoignage d’un couple ayant récemment adopté.

Vendredi 16 octobre à la salle des fêtes de Saoû. Accueil à partir de 20h (pensez bien à votre masque !). Participation aux Frais: 5€. Tarif réduit de 3€ pour étudiants et demandeurs d'emploi, gratuit pour les moins de 12 ans. Dû au nombre de places limitées et aussi pour les raisons sanitaires actuellesR, réservation uniquement sur le site HelloAsso (jusqu'à midi le 16/10). En cas d'annulation, chaque place sera intégralement remboursée.

Article publié dans Le Crestois du 9 octobre 2020