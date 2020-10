Nick Mason, du Pink Floyd en live

Un excellent moyen de (re)découvrir le début de carrière d'un groupe unique dans l'histoire du rock.

Si le nom du batteur Nick Mason ne vous dit rien, il est fort probable que celui de son groupe vous soit au contraire très familier : Pink Floyd. Seul membre du groupe à avoir joué sur tous les albums de la légende, le discret et conciliant Nick Mason s’est presque totalement retiré du monde de la musique à la fin du groupe, se consacrant à son autre passion, les courses automobiles.

Mais voilà qu’en 2018, encouragé par des amis, il décide de remonter sur scène et de réaliser une tournée mondiale en reprenant des chansons des Pink Floyd. Cependant, à la différence de ses anciens acolytes Roger Waters (basse, chant) et de David Gilmour (guitare, chant) reprenant des standards de leur ancien groupe, Nick Mason a choisi de se concentrer exclusivement sur la première période du groupe, celle d’avant le référentiel « Dark side of the moon » (1967 à 1972).

Une idée particulièrement judicieuse qui permet à la fois au musicien de se démarquer mais surtout de proposer un véritable voyage dans le temps au public, ravi d’écouter des morceaux antédiluviens dont la majorité n’a jamais été publiée sur des live officiels de Pink Floyd ou de ses membres.

Le groupe accompagnant le batteur est composé de musiciens compétents et impliqués, et la setlist est parfaitement équilibrée entre morceaux rock psychédéliques directs ("Arnold Layne" et "See Emily play", les deux premiers singles de Pink Floyd sortis en 1967 !) et morceaux de bravoure annonçant l’évolution planante et progressive du groupe ("Atom Heart Mother", ou encore "Set the Controls for the Heart of the Sun"), avec de nombreux passages instrumentaux (l'enchainement des excellents et telluriques "Obscured by clouds" / "When you're in") .

En un mot comme en cent, voici donc un témoignage inestimable pour tout inconditionnel des Pink Floyd et de rock psychédélique en général, et un excellent moyen de (re)découvrir le début de carrière de ce groupe unique.

Olivier Chapelotte,

disquaire à la FNAC de Crest

Nick Mason's Saucerful of secrets - Live at the Roundhouse (2020)

Disponible en Vinyle et CD

Article publié dans Le Crestois du 9 octobre 2020