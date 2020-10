Initialement prévue en mai, l'événement se tiendra les 10 et 11 octobre dans la vallée avec de nombreuses balades commentées.

La Fête de la Nature se déroule chaque année au mois de mai, à une date la plus proche de la journée internationale de la biodiversité. En 2020, l’événement se tiendra exceptionnellement du 7 au 11 octobre en raison du contexte sanitaire lié à la pandémie de covid-19.

A cette occasion, des milliers de manifestations sont organisées par les associations de conservation et d’éducation à la nature, les collectivités locales, les établissements scolaires, les entreprises, les particuliers… sur tout le territoire français, en métropole et en Outre-mer, dans les villes comme à la campagne.

Partout en France, des citoyens, des associations, des mairies, des écoles, des entreprises... agissent concrètement pour préserver et favoriser la biodiversité. Ces acteurs expérimentent, échouent parfois, recommencent puis finissent un jour par récolter les fruits de leur engagement. Car la nature est généreuse, elle nous rend chaque petit geste en bonheur...

Les 10 et 11 octobre, en partenariat avec le Congrès mondial de la nature (UICN) qui se tiendra à Marseille (dates en cours de révision), la Fête de la Nature 2020 propose de vivre dans toute la France, sur le terrain, les résultats positifs et visibles de ces milliers d’actions : des sauterelles et papillons de retour au jardin, aux espèces menacées ou oubliées reprenant vie au cœur de grands espaces naturels et cultivés, découvrons-les en compagnie de tous ces "faiseurs de nature" qui font germer des idées et pousser des initiatives.

Voici le programme pour la Vallée de la Drôme...

Article publié dans Le Crestois du 2 octobre 2020