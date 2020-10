Découvrir la police scientifique spécialisée

Laurent Tauleigne est Aoustois et travaille au service marseillais de la Police Scientifique. Il est spécialisé en incendies et explosions.

L’été est passé, battant des records de chaleur, et s’illustrant par de superbes incendies dans le grand Sud… Et c’est là qu’entre en scène notre professionnel…

Laurent Tauleigne est un passionné et pourtant il parle de son métier avec sérénité et modestie : « C’est un métier d’expérience, et il faut en faire pour être performant ! ». La formation sur le terrain est une clé de la réussite. Laurent Tauleigne a suivi des cours en faculté. Son désir était de travailler dans un laboratoire, sans plus de précisions. La Police Scientifique existait, mais il n’avait pas d’idée et peu d’infos à ce sujet. Finalement, il passe le concours, « pas facile du tout », de technicien de police scientifique en 2003 et se retrouve affecté à Marseille dès 2004...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 2 octobre 2020