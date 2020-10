Le Fascinant Week-End autour de la Clairette

Du 16 au 18 octobre : dégustations et animations.

Devenu incontournable en Auvergne-Rhône-Alpes, le Fascinant Week-End tient en 2020 sa 7e édition du 16 au 18 octobre. L’événement démontre son succès en s’étendant pour la première fois à l’échelle nationale, avec l’Occitanie notamment. Les Dentelles de Montmirail participent de nouveau à l’évènement, rejointes par le territoire Mont Ventoux.

Au total, cela représente 31 destinations "Vignobles & Découvertes" en France avec 400 activités proposées. La région Auvergne-Rhône-Alpes affirme ainsi son dynamisme et fait du Fascinant Week-End un atout incontestable pour devenir l’une des régions majeures de l’œnotourisme à l’horizon 2025.

Visitez, découvrez, humez, dégustez et laissez-vous fasciner tout au long des chemins œno-touristiques de notre région. Vivez le Fascinant Week-end au travers d'évènements festifs et ludiques. Au cœur de nos paysages exceptionnels, les sportifs, gastronomes, mélomanes et autres aficionados s’harmoniseront avec la richesse de l’univers des vignobles...

Article publié dans Le Crestois du 2 octobre 2020