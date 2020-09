Voix d’exils, du 29 septembre au 3 octobre à Crest, Saoû, Bourdeaux et Dieulefit. Randonnées, conférences, exposition, spectacles...

À l’initiative des intercommunalités de Dieulefit Bourdeaux et du Val de Drôme et leur Office de Tourisme respectif, la mani festation est portée par l’association bourdeloise « Nouvelles du Conte » en collaboration avec de nombreux partenaires locaux. En Drôme, durant cinq jours, Voix d’Exils propose un éclairage élargi de l’itinéraire de mémoire.

Voix, au pluriel, ce sont des concerts, des narrations, du théâtre, de la lecture à voix haute, des conférences, des chants, des visites commentées et des rencontres littéraires...

L’exil, c’est la mémoire de la fuite des Huguenots et des Vau dois qui, après la Révocation de l’Édit de Nantes, ont quitté les vallées du Dauphiné et du Piémont vers Genève et l’Allemagne. Mais l’exil c’est aussi la mémoire de l’ensemble des migrations humaines, passées comme présentes.

Un événement alliant spectacles vivants, visites et randonnées où se répondent la narration, le théâtre, les lectures et le chant dans des lieux chargés d’histoire, de superbes villages perchés ou tout simplement dans le cadre naturel de la forêt de Saoû et des Préalpes du Sud entre Provence et Dauphiné. Un rendez-vous de témoignages et d’histoire en mémoire au cheminement d’exil des Huguenots et en résonnance avec l’actualité dont le thème de cette année est « Un homme n’a pas de racines, il a des pieds ».

Voici le programme...

