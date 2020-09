De ferme en ferme 2020

Une édition un peu chahutée mais qui aura bien lieu les 26 et 27 septembre 2020.

Pour la première fois depuis sa création, La Drôme de Ferme en Ferme n’a pas pu avoir lieu le dernier week-end d’avril, à cause du Covid 19. Les agriculteurs et le CIVAM de la Drôme ont donc décidé de reporter cette édition au dernier week-end de septembre.

De Ferme en Ferme aura donc bien lieu exceptionnellement les 26 et 27septembre 2020. Mesures sanitaires mises en place sur chaque ferme. Masque obligatoire et restauration préférentiellement à emporter. Les animations sont maintenues pour certaines fermes : démonstrations de voltige, distillations, animations sensorielles,circuits pédagogiques, etc. !

D’année en année, le succès de l’événement se confirme avec toujours plus de fermes participantes et de visiteurs au rendez-vous, confirmation du lien de confiance et de proximité bien établis entre les consommateurs et les producteurs locaux..

Les 26 et 27 septembre prochains, de 9h à 18h le samedi et le dimanche, les visiteurs sont attendus dans 50 exploitations drômoises. Cette 28e édition sera aussi l’occasion de valoriser auprès du public les missions et actions menées par le CIVAM toute l’année auprès des producteurs.

Voici les circuits qui concernent notre vallée...

