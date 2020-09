Les Journées Européennes du Patrimoine

Dans toute la vallée les 19 et 20 septembre 2020.

Le grand rendez-vous annuel des Français avec leur patrimoine se déroulera bien les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 autour du thème retenu dans toute l'Europe : « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! ».

Le temps d’un week-end, propriétaires publics et privés de monuments historiques, membres d’associations de protection et de valorisation du patrimoine… se mobiliseront pour accueillir les visiteurs dans le respect des recommandations sanitaires qui seront en vigueur au moment de l’événement.

Grâce au thème de cette 37e édition, vous serez invités à vous rappeler à la fois l’importance de l’éducation dans la transmission patrimoniale et du rôle essentiel du patrimoine dans l’éducation, une thèmatique que l'on trouvera à Crest dans la visite. Bien évidemment, cela ne sera pas possible partout et nos villages n'ont souvent que leur église, leur temple à offrir aux regards des promeneurs curieux.

Petit tour non exhaustif des rendez-vous proposés...

Programme à découvrir dans Le Crestois du 11 septembre 2020 dans le cahier Mag'