L’Échappée Belle… du théâtre humain

La Compagnie L’Échappée Belle est vieille de plus de vingt ans. Les coulisses et la mise en scène sont un art qu’elle connaît bien.

Pour nous parler de la compagnie, Yvon Thomas Le Guillerm, metteur en scène, costumier, technicien du son, maquilleur, partage avec un sourire aussi large que ses compétences les ficelles de l’organisation de la troupe.

C’est au coeur du village de Cobonne que la troupe de comédiens amateurs progresse sans arrêt. À la fraîcheur des vieilles pierres, sur les contreforts du château qui abrite un magnifique jardin, les comédiens répètent encore et encore, modifient et apportent leurs émotions et leur ressenti au texte, au geste ou au déplacement. Au village, entendre une tirade, un cri ou une expression ne dérange pas… Les Cobonnois sont habitués !

La troupe est née à Aouste sous la direction de Claude Delaine, comédienne professionnelle. Elle a désiré s’adjoindre quelqu’un pour lui donner un coup de main à la mise en scène, et Yvon était là ! Il est professionnel du spectacle, en connaît les coulisses et les difficultés...

4 septembre 2020