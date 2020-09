Une échappée de rue à Die !

Le Théâtre de Die vous propose, les 19 et 20 septembre, des spectacles en plein air gratuits.

Cette année, le Théâtre de Die s'est associé à La drômoise pour rendre les rues de Die plus festives les 19 et 20 septembre. Ces organisateurs vous proposent des spectacles de théâtre, du cirque, de la musique, le tout en plein air et gratuitement.

Article publié dans Le Crestois du 4 septembre 2020