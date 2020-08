Adélaïde Motte, une potière pétillante

Adélaïde possède un atelier à Saoû. Ne cherchez pas une devanture, une enseigne et un appel à entrer, elle se cache derrière des pots de fleurs et de plantes vertes qui la plongent au coeur de cette Nature qu’elle modèle.

Elle sourit: « Je ne fais même pas les vitres, chez moi, c’est naturel et vrai ». Il ne lui manque plus que la blouse de la potière pour ressembler à une artiste tirée d’un livre ! Adélaïde, respire la nature, touche le vrai, façonne son intuition et ses sensibilités.

Au fond, l’étagère regorge de bols de toutes tailles, ce sont de produits phares, les gens se les arrachent! Des petits modèles dans lesquels les olives de l’apéro, la mayonnaise ou le café express resteront à température… Les plus grands pour les gourmands de soupes ou d’un bon chocolat chaud. Les écuelles, les plats à gratin et les cocottes dans lesquels cuisent les mets délicieux de nos contrées…

Article publié dans Le Crestois du 28 août 2020