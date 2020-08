"1917", un film impressionnant !

Avril 1917, nord de la France. La guerre fait rage, et les combattants des deux camps, englués dans leurs tranchées respectives, souffrent en se rendant coup pour coup...

Les forces allemandes opèrent un retrait vers l’est, et l’état-major franco-anglais, pensant les avoir mises en déroute, décide de lancer un assaut massif. Les troupes anglaises sont en position, mais le commandement apprend, 24h avant le début de l’opération, que ce retrait allemand est en réalité un piège et que les troupes alliées courent à leur perte. Deux jeunes caporaux britanniques se voient confier une mission impossible : traverser les lignes de front et le no man’s land pour aller prévenir leurs camarades et faire annuler l’assaut.

Ce film multi-primé co-écrit et réalisé par Sam Mendes est en partie inspiré des mémoires de guerre de son grand-père, et on sent que le réalisateur s’est impliqué corps et âme dans le projet. De la réalisation, montée comme un seul plan séquence de deux heures, à la minutie des décors, saisissants de réalisme, en passant par la direction d’acteurs (quelles performances de George MacKay et Dean-Charles Chapman), tout est mis en œuvre pour immerger totalement le spectateur au cœur de la guerre.

On se retrouve alors à suivre constamment les deux hommes, parcourant une tranchées défoncée, traversant le no man's land dévasté par les obus, ou s'égarant dans les ruines d'une ville détruite par les bombardements dans cette course contre la montre haletante et exténuante.

En résulte un film tendu, intense, à la réalisation virtuose, éprouvant mais d’une certaine façon nécessaire car montrant de façon très réaliste les conditions réelles de vie pendant la grande guerre. Le "Il faut sauver le soldat Ryan" de la guerre de 1914-1918. Impressionnant.

Olivier Chapelotte, disquaire

à la FNAC d’Aouste-sur-Sye

1917

Film de Sam Mendes (2019)

Disponible en DVD et Blu-ray

Article publié dans Le Crestois du 28 août 2020