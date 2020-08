Festival Futura ... sur le thème prémonitoire "Ralentir"

Cette année, le festival Futura se déroulera les 20, 21 et 22 août, à l’espace Soubeyran, un lieu historique pour ce festival peu ordinaire.

Cette 28e édition est marquée par la crise sanitaire. Le thème, choisi avant la crise COVID, a comme un air de prémonition et il est resté avec encore plus de signification aujourd’hui.

Cette année, pas de nuit blanche, les contraintes sont trop importantes et compliquées à respecter dans ce contexte. Cependant, trois jours et dix-neuf concerts promettent qualité et nouveauté. Pour participer, la réservation est préférable car le nombre de places est limité à soixante-dix.

Voici un petit tour des soirées et temps de voyages en musique...

Article publié dans Le Crestois du 21 août 2020