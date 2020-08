Aoustock Festival

Le 29 août à Aouste, une édition "0" minimaliste pour un festival ambitieux !

Tout débute en 2015 quand une bande de potes montent l’association “Les copains dans notre’ jardin”. Fans de musique live, ils s’emploient à la faire venir chez eux, en mettant l’accent sur la qualité, dans un cadre amical, convivial et intimiste.

Dix-sept concerts privés plus tard et fière de ses 500 adhérents, l’association voit son projet prendre de l’envergure mais reste limitée par sa capacité d’accueil. L’engouement et la fidélité des amis et voisins et l’ampleur du bouche à oreille font éclore un rêve encore plus grand... C’est ainsi qu’est née l’idée de AOUSTOCK !

L’ambition de ce festival est de proposer à un public plus large la possibilité de vibrer au son de la musique Live, de partager des émotions dans une ambiance festive et chaleureuse, tout en respectant l’environnement et en participant à l’activité économique d'Aouste où il fait bon vivre...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 21 août 2020