Extases à la balançoire

Les 11 et 12 août, à la librairie La Balançoire, séance dédicace-rencontre avec Jean-Louis Tripp, auteur de la BD "Extases", suivie d'une représentation théâtrale !

Cette bande-dessinée est un récit initiatique d’éveil à la sensualité et au sentiment amoureux. Sans fausse pudeur, sans faux-semblants, sans taire les côtés sombres non plus, un homme égraine sa vie au gré des épisodes de sa sexualité. C’est instructif, éveillé, joyeux, masculin, sincère.

Jean-Louis Tripp est par ailleurs au crayon de la célèbre série "Magasin général", réalisée avec Loisel.

Venez nombreux, le 11 août, le 12 août, ou les deux !

À 19h, à la librairie la Balançoire, 6 Rue Général Berlier, Crest : Représentations de la pièce adaptée par Franck Jazédé, du roman graphique de Jean-Louis Tripp « Extases » (aux éditions Casterman). Suivi d'une rencontre avec l'auteur. Public : adultes et jeunes adultes / Participation libre.

Article publié dans Le Crestois du 7 août 2020 dans le cahier Mag'