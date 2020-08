Ce Suédois, multi-instrumentiste et auteur-compositeur, nous livre un troisième album enchanteur.

Salut à tous, et bienvenue dans le choix du disquaire ! C'est une nouvelle fois à une vraie découverte que je vous convie aujourd'hui.

S’il est inconnu du grand public, Kristoffer Gildenlöw est en revanche un musicien chevronné. Le Suédois, multi-instrumentiste et auteur-compositeur, a été membre du groupe de rock progressif Pain of salvation et joue actuellement avec Kayak, tout en menant de front une carrière solo dont le troisième album est sorti récemment.

“Homebound”, puisque c’est de lui dont il s’agit, est un disque de folk / rock acoustique, évoquant à la fois des artistes "classiques" comme Leonard Cohen (dont il reprend avec respect et implication “Chelsea hotel #2”) et des plus contemporains (on pense par exemple à son compatriote Jonathan Hulten chroniqué en ces colonnes il y a quelques semaines), et rehaussé de la voix légèrement éraillée de Kristoffer.

La musique proposée par l’artiste est intimiste, souvent empreinte d’une douce mélancolie, et l’économie de moyens déployés pour les arrangements (principalement guitare, piano et chant) permet à Kristoffer Gildenlöw de chanter avec une sensibilité à fleur de peau (“Snow”, ou encore la délicate ballade “You Need Not Stay (Away)”, tout en retenue).

Au rayon des réussites, on citera aussi volontiers la très touchante “Like father, like son”, magnifique hommage aux rapports père-fils, avec sa montée en puissance vers un solo de guitare électrique du plus bel effet.

Voilà donc un album éminemment personnel, sincère et authentique, d’une grande sensibilité, qui accompagnera de fort belle manière vos moments calmes. A découvrir !

Olivier Chapelotte, disquaire

à la FNAC d’Aouste-sur-Sye

Kristoffer Gildenlöw - Homebound (2020)

Disponible en CD, Vinyle et digital

Article publié dans Le Crestois du 7 août 2020