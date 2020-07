Claude Didier nous fait parcourir un demi-siècle d’histoires, de journalisme, d’anecdotes à travers son livre "La Drôme des années 50" édité par Mémoire de La Drôme.

Claude Didier est un ancien journaliste. Entre ses nombreux postes, il a présidé la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi des Journalistes (CPNEJ), structure qui donne son avis pour la reconnaissance de formations initiales en journalisme.

Depuis sa retraite, il se consacre à l’écriture, avec une recherche du vrai qui lui est tatouée dans la peau. Le journaliste avait écrit un premier livre avec les éditions Deborée, "Les grands évènements de la Drôme de 1900 à 1950", en 2016. Il s’apprêtait à faire la suite, mais l’éditeur a changé et n’a pas poursuivi cette démarche. Bien sûr, Claude Didier avait préparé les opus suivants. Des heures et des heures aux Archives Départementales, dans les vieux journaux, les textes et les témoignages.

Son épouse, Martine, est complice et partenaire. Ils tournent ensemble des pages et des pages d’articles, s’arrêtent sur un fait divers, un fait extraordinaire et sélectionnent, ce qui n’est pas une mince affaire! C’est ensuite que vient le travail d’écriture, avec une réécriture pour adapter l’article aux temps modernes, pour passer le bon message et trouver "l’angle" du journaliste.

Forts de ce travail de fourmi, Claude propose à "Mémoire de la Drôme" une nouvelle collection dont il dispose déjà de tous les textes, ne manquent que les photos. Le fonds de l’association est tel qu’elles peuvent nourrir les textes de manière importante et le lecteur en découvre un large éventail. À force d’échanges, il est décidé que les livres seront déclinés par décennies jusqu’à nos jours...

Article publié dans Le Crestois du 31 juillet 2020