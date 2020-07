Le jazz revient dans la vallée !

Une série de concerts à Saoû, du 3 au 5 août, et à Crest, du 7 au 9 août.

C’est un son dont on ne se lasse pas dans notre belle vallée de la Drôme, et cette année 2020 restera comme une année maudite, qui nous aura privés de tant de festivals dont Crest Jazz Vocal. Mais à Saoû aussi, finis les rendez-vous de Lune pleine de jazz depuis le mois de mars et cela ne pouvait plus durer...

Réjouissez-vous, des concerts vous attendent tout de même ces prochains jours, sous forme de mini-festivals ! Programme ci-dessous...

Article publié dans Le Crestois du 31 juillet 2020