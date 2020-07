Yves Galléa, médecin pendant 38 ans

Installé à Aouste depuis le 4 juin 1984, le docteur Galléa prend sa retraite et laisse sa place à son successeur.

Installé derrière son bureau, le Docteur Yves Galléa raconte une vie au service des patients, son installation de jeune médecin et son investissement chez les sapeurs- pompiers.

Le jeune docteur est diplômé en 1981 et soutient sa thèse, clôture de douze longues années d’études, l’année suivante. Avec le charisme qui le caractérise, il part au Maroc, à Marrakech, dès octobre, dans un centre de santé. Sur place et face à la misère de ce peuple, ils sont deux médecins pour 100000 habitants ! À tous les deux, ils consultent cent vingt personnes par jour, sans aucun matériel pour faire des examens et, surtout, sans traducteur, pour écouter les patients !

Article publié dans Le Crestois du 24 juillet 2020