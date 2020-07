Expo d’été à Crest à l’Atelier Carcavel

Trois artistes ont accroché leurs oeuvres aux cimaises de l’Atelier Carcavel jusqu’au 29 août.

Natali Delay : La lumière derrière les objets

Les dessins abstraits de Natali Delay parlent avant tout d’espace. De l’horizon à l’immensité ciel, du monde, de l’infiniment petit à celui de l’infiniment grand, de la sphère lunaire à la sphère vide, tous ses dessins évoquent l’espace à leur manière. La délicatesse des matières, des traits et des couleurs nous parle d’un monde sensible où les formes géométriques simples s’ordonnent selon des équilibres instables. Des jeux de transparence tendent à les rendre évanescentes. On les sent prêtes à disparaître pour ne laisser plus que l’immense vide. Elle a le désir un peu fou que ses dessins rendent les gens heureux, apaisés.

Pascal Ciret : Encres de Chine sur papier et bois de peuplier.

Haïku Sable qui chuchote, pierre éloquente, nuit qui dialogue avec le ciel. Prendre appui sur l’herbe, déployer son monde sur le tissu d’une unique couleur, c’est confier pudiquement à la matière le privilège d’exposer la beauté abrupte de la vie. Du néant, l’espace nocturne de Pascal Ciret comme s’il s’allégeait de ses étoiles, éclaire, au diapason du silence, aux aguets du minuscule ou du dérisoire devenu évènement grandiose.

Nicole Koch, peintures.

Peindre c’est un voyage, cheminement hasardeux entre monde visible et l’invisible, tâtonnements, traces animales, végétales effacées, retrouvées au travers des brumes colorées des paysages imaginaires. Poser sur la toile ou le papier les signes entrevus de ces géographies humaines et sauvages , leur étrangeté entremêlée à la sienne, arriver quelque part et livrer au regard un chant doux et protecteur comme celui d’un oiseau pour traverser le chaos.

Atelier Carcavel 23 rue Archinard à Crest.

Ouvert du mercredi au samedi, de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30

Article publié dans Le Crestois du 17 juillet 2020