Fête de la St-Pierre : un concert rock à Crest

Samedi 27 juin à Crest, à 21h30 place du Dr Rozier, un concert rock malgré tout !

Le week-end des samedi 27 et dimanche 28 juin devait avoir lieu la 31e fête de St- Pierre avec son temps fort, le corso nocturne du samedi 27 juin. Malheureusement, le coronavirus et les dispositions sanitaires qu’il a imposées n’ont pas permis aux membres du comité des fêtes de Crest de construire les chars et de préparer la fête en amont. Donc cette année, pas de chars animés, pas de musiques de rue, pas de fête foraine, etc...

Mais la présidente et son équipe ont pensé qu’il fallait marquer tout de même cette fête de St Pierre et ont décidé d organiser un concert rock en invitant le groupe de Montoison "On est pas sorti de la grange".... Quatre musiciens rassemblés autour de Mat (Mathieu Bost ex Mat et Eux) qui nous proposent un "rock décapant" ! Un groupe qui rassemble dans la joie et le festif autour du "POPuLAiR" des gentlemen-farmers de talent qui vont faire du foin ! Préparez vous, ça va faire du bruit ! C’est authentique, c’est dynamique et joyeux !

C’est sur scène qu’il faut découvrir l’énergie déployée par le groupe et leur complicité avec le public... Ce concert sera gratuit, offert par le comité des fêtes. Il aura lieu devant la Mairie, place du Docteur Rozier, le samedi 27 juin de 21h30 à 23h.

Bien entendu, toutes les dispositions sanitaires seront respectées, dispositions qui devraient être moins contraignantes après le 22 juin, date de la phase 3 du déconfinement. Venez nombreux vous changer les idées... et c’est gratuit...

Article publié dans Le Crestois du 26 juin 2020 dans le cahier Mag'