Le nouveau livre de Vincent Meyer est disponible à la vente.

Depuis mai 2019, Vincent Meyer est l’auteur d’une chronique hebdomadaire très suivie dans Le Crestois. Chaque semaine, il met en scène les dérèglements et l’aveuglement de notre société. Avec un regard décalé et une ironie mordante.

L’actualité et la vie quotidienne regorgent de symptômes inquiétants : malbouffe, pollution, disparition de la biodiversité, canicules et sécheresse, incendies, épidémie, tension sociale... Il y a urgence à relocaliser et à solidariser. Pourquoi avons nous tant de mal à changer nos habitudes et à amorcer la transition ?

La pandémie mondiale de coronavirus donne aujourd’hui une résonance nouvelle à ses textes. Ils forment la chronique d’un effondrement annoncé, qui pointe la progression insidieuse du mal, souligne nos contradictions et la vanité des réponses institutionnelles. Les lire, ou relire, sous cet angle est passionnant. D’autant qu’il en émerge des pistes vertueuses pour bâtir le monde d’après…

Ingénieur, ancien DRH et médiateur, Vincent Meyer a très tôt été animé d’un profond souci écologique et humaniste. Acteur engagé (accueil de migrants, accompagnement de personnes en fin de vie), il s’attache également à informer ses concitoyens sur les aléas de la transition écologique et à les mobiliser pour inventer de nouveaux modes de vie.

Son nouveau livre, "Chronique d’un effondrement annoncé", imprimé sur les presses de l’imprimerie du Crestois, est disponible à la vente dans les librairies et points presse de la vallée au prix de 13 euros.

Vous pouvez également commander ce livre en contactant l’auteur à l’adresse suivante : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Article publié dans Le Crestois du 19 juin 2020