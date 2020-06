L’art du béton stylé chez Empreinte minérale

Si on connaît le béton dans nos maisons, celui qui tourne dans la bétonnière et qui demande sueur et labeur, l’artiste David Guimberteau nous en détourne en offrant une vision toute différente, de légèreté et de style.

David Guimberteau nous arrive de Saoû où il travaillait à la galerie « le Vestibule des inattendus », dans un atelier de 25m2. Trop à l’étroit pour s’épanouir complètement et continuer d’évoluer, il s’est installé à Crest depuis le début de l’année et a créé un atelier de 100m2, ouvert sur une verrière ensoleillée. « Empreinte Minérale » est née.

Quand il arrive dans cette vieille fabrique de tonneaux, rue Nancy Bertrand, ce n’est pas gagné. Le sol est encore en terre battue et les façades sont en piteux état. Il en faut plus que ça à notre artiste qui tombe sous le charme de cette courette ensoleillée donnant accès aux entrées. Il désire rester dans le jus de l’usine et refait, à la main, des verrières « comme à l’époque », morceau par morceau, vitre par vitre. Son espace personnel terminé, il s’attèle à son atelier ; il faut dire qu’avec le confinement, il a eu le temps et a bien avancé !...

Article publié dans Le Crestois du 19 juin 2020