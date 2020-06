Le Festival de Musique Sacrée aura bien aura lieu !

Après bien des hésitations et des modifications de programme, l’APOSS a finalement décidé de maintenir la 30e édition, du 31 juillet au 18 août.

C’est un OUF! de soulagement. Des directives et des anti-directives, des oui et des non, mais le festival aura lieu.

Plusieurs raisons à cela : d’abord l’amélioration de la situation sanitaire et l’accord des autorités préfectorales, ensuite le soutien bien nécessaire aux artistes, enfin le souhait de répondre à la demande de musique qui est apparue lors du confinement.

De plus, cette édition étant la trentième du Festival, elle appelait un programme de belle qualité et des artistes passionnés qui ont confirmé leur engagement: des concerts avec intervention de l’orgue, des orchestres, des artistes locaux, ce que nous apprécions particulièrement. Du 31 juillet au 18 août, le XXXe Festival de Musique Sacrée présente sept concerts programmés en l’église Saint Sauveur. Les organisateurs espèrent retrouver un nombreux public pour ce bel anniversaire.

LE PROGRAMME

Le Jazz Trio Les 3 Becs invite Jean Dionisi et Jacques Bourdi le vendredi 31 juillet à 21h. Bien qu’amateurs, Alain Schvob clarinette, Louis Quaire piano, Willem Van Diggele contrebasse pratiquent d’oreille le jazz traditionnel depuis plus de 30 ans, et ont joué chacun dans plusieurs formations. Ce soir, le trio va donner la réplique à Jean Dionisi avec la rythmique de Jacques Bourdi et… plusieurs interventions du Grand Orgue de Saint Sauveur!

Le mardi 4 août à 21h, nous recevrons Les Musicadines. Ce quatuor vocal féminin professionnel créé et dirigé par Nadine Rossello propose un programme inédit de chants sacrés « Santa », Polyphonies Corses Sacrées a capella d’hier à aujourd’hui pour voix de femmes.

Le Duo de Saxophones de Paris et Paul Goussot à l’orgue animeront la soirée du lundi 10 août à 21h. Daniel Gremelle est saxophone solo de l’Orchestre National de l’Opéra de Paris depuis 1990. Avec Claude Brunel, ils ont formé en 1996 le prestigieux Duo de Saxophones de Paris, avec lequel ils sont régulièrement appelés à participer à des concerts prestigieux en France et à l’étranger. Organiste, claveciniste, improvisateur, Paul Goussot est titulaire de l’orgue Dom Bedos (1748) de l’abbatiale Ste-Croix de Bordeaux.

Le mardi 11 août à 18 h, la Chorale du Delta, dirigée par Coline Serreau, apporte son enthousiasme dans un programme balayant les époques, du Moyen-Âge avec Clément Janequin, à Jean- Sébastien Bach, Monteverdi, Haendel, Offenbach, Brahms, Schubert et, plus proche de nous, des gospels et des musiques du monde. Chantal de Zeeuw à l’orgue sera accompagnée de Sacha Stojanovic à la flûte et de quatre solistes, Muriel Tomao (soprano), Dominique Baillat (mezzo-soprano), Vincent Baillat (ténor) et Peter Duyster (basse) le 13 août à 21h pour interpréter Les plus beaux Ave Maria: Monteverdi, Vivaldi, Bach, Mozart, Gounod, Piazzola…

Le Festival reprend le dimanche 16 août à 18 h, avec Swing Saraband, ensemble vocal de poche de dix choristes, trois musiciens, le chef de choeur Jean-Pierre Hubert, avec un répertoire original: spiritual, gospel, airs populaires revisités par le jazz vocal, polyphonies anciennes.

C’est avec un grand concert inaugural de l’Orchestre de Chambre de la Drôme que le Festival sera clôturé le mardi 18 août à 21h, concert anniversaire des 30 ans du Festival et des un an de l’Orchestre, avec une formation de douze musiciens et une soliste invitée, Lucie Minaudier. L’Orchestre entame sa deuxième saison avec de nouvelles thématiques de concerts faisant toujours la part belle aux oeuvres du répertoire, aux collaborations artistiques avec des solistes de talent mais aussi à la recherche d’esthétiques nouvelles. Au programme: Puccini, Mozart, Brahms, Bach.

Plein tarif: 15 €; tarif réduit: 10 € pour les étudiants, chômeurs; gratuité jusqu’à 12 ans.

Sauf concert du 11 août: entrée gratuite avec collecte.

Renseignements et réservations à l’OT : 04 75 25 11 38 et au 06 70 20 44 74

Site internet : aposscrest.wordpress.com

Article publié dans Le Crestois du 19 juin 2020