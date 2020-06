L’amour du métier de médecin généraliste rural

C’est sous la pergola de bois, entre les vieux murs qui restent d’une ancienne exploitation, que Sylvie Chamoux raconte sa vie en pays de Bourdeaux auprès des patients.

Quand elle a décidé de s’installer en Pays de Bourdeaux, « c’était plutôt à reculons ». Mais après 25 ans de vie au pied du Synclinal sud, elle ne regrette rien et a aimé cette vie agitée et prenante. Elle arrive de la région parisienne où elle a fait ses études et a pratiqué, en remplacement, de 1992 à 1996...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 12 juin 2020