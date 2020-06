Une affiche sur les oiseaux

Une nouvelle rubrique démarre cette semaine dans Le Crestois : de pleines pages "poster" sur les oiseaux, à conserver et collectionner au fil des numéros.

Lorsque l'on est confiné... on a du temps et des idées. Voyant les appels de Jean Baptiste Bourde et de Jacques Mouriquand pour sensibiliser le public au fait que votre journal plus que centenaire était en grand danger, deux fidèles lecteurs du Crestois ont uni leur talent pour proposer du contenu gracieusement et étoffer un peu la partie Mag qui, faute de concerts, festivals, fêtes, etc. se réduit à peau de chagrin.

Voilà donc comment Jean-Michel Faton, ancien conservateur de la Réserve des Ramières, a eu l'idée de proposer une page "affiche" dont le sujet serait les oiseaux. Et comme Boris Transinne le connaît bien et a toujours eu des liens d'amitié avec Le Crestois, il a proposé ses services pour la partie dessin... Remarquable, non ?

D'autres affiches seront à retrouver dans les prochains Crestois, n'en ratez-pas !

Une affiche publiée dans Le Crestois du 5 juin 2020