Crest dans l’champ !

Chouette ! Des séances de cinéma en plein air gratuites, en juin à Crest, Espace Soubeyran.

Le cinéma "hors-lesmurs" se poursuit à Crest. Et s'allonge à présent dans l'herbe ! Après le succès du cinédrive, la municipalité et le cinéma Eden vous donnent rendez-vous en plein air pour de nouvelles séances gratuites les 12 et 20 juin à l'espace Soubeyran, sur le terrain annexe de football. Installez-vous sur la pelouse, en groupes de six personnes maximum, pour vivre un film projeté sur écran géant. Le moteur de ces séances reste le même : offrir un moment de divertissement, de culture et de partage, avec les considérations sanitaires qui s'imposent à tous.

Programmation :

• Séance du vendredi 12 juin à 21h45 : Une belle équipe - De Mohamed Hamidi, avec Kad Merad, sorti en janvier 2020.

Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu'à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis de la petite communauté...

• Séance du samedi 20 juin à 21h45 Film : Bohemian Rhapsody - De Bryan Singer, avec Rami Malek, sorti en 2018

Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe Queen, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il est frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux que la musique exalte. Réserver...

Comment ça marche ?

Seul, à deux, en famille ou entre amis, par groupes de six personnes maximum. Les animaux de compagnie ne seront pas autorisés.

Réservation : par mail à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. en indiquant votre nom, commune de résidence et nombre de personnes. Un mail de confirmation vous sera adressé, à présenter à l'entrée avec une pièce d'identité. Vérifiez si la confirmation de réservation n'est pas arrivée dans vos spams/courriers indésirables !

S'y rendre : terrain de football annexe, quai Soubeyran, derrière le boulodrome. Accès piétons : par le quai Soubeyran ou l’avenue Jean Rabot. Parking véhicules : espace Soubeyran, accès par l’avenue Jean Rabot. Site sans toilettes à proximité... pensez-y avant de venir !

S'installer : Entrée régulée pour permettre le placement des spectateurs dans de bonnes conditions. Un marquage au sol et un sens de circulation délimiteront l’accès au site, à respecter impérativement. À votre arrivée, un emplacement vous sera attribué pour la soirée (six personnes maximum par emplacement).

Pour votre confort, amenez vos coussins, couvertures ou matelas roulants pour vous installer sur la pelouse ! Les chaises de camping sont tolérées sur des zones dédiées uniquement, afin de ne pas gêner la vision des personnes installées derrière vous. Zones indiquées à l'entrée, au sein desquelles des chaises seront aussi à disposition.

Quelques consignes... pour que tout se passe bien !

Les gestes barrières s’imposent pendant toute la durée de la séance, depuis l’accès au site jusqu’à sa sortie. Nous comptons sur vous !

Le port du masque n’est pas obligatoire mais recommandé.

Pour le respect des distances et le bon déroulement de la soirée, il est demandé au public de ne pas quitter son emplacement une fois installé, et ce jusqu'à la fin du film.

À l'issue de la séance, restez à votre place, vous serez guidés par les agents d'accueil vers la sortie.

GRATUIT, sur réservation (dans la limite des places disponibles) Placement des spectateurs sur des emplacements délimités, dans le respect des distances. Séances susceptibles de report en fonction de la météo. Début des séances à 21h45, site accessible à partir de 20h45

Organisation : VILLE DE CREST, en partenariat avec le cinéma Eden (SCOP Le Navire).

Publié dans Le Crestois du 5 juin 2020