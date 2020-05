Un papillon extraordinaire à Piégros-La Clastre

Quelle surprise pour Constance G, alors qu’elle profitait de son jardin, au cœur du village !

Profitant d'une belle éclaircie, et des rayons de soleil qui réchauffaient l’atmosphère, Constance a fait une découverte qui en valait la peine.

Elle raconte : « J’ai été surprise par ce que je pensais être une chauve-souris qui se cognait partout ; elle avait l’air complètement perdue. Sensible à la nature, je me suis inquiétée pour elle et m’en suis rapprochée. Mais ce n’était pas une chauve-souris mais un papillon immense que je n’avais encore jamais vu. J’ai alors pensé au "mariposas buho", ce papillon géant appelé papillon hibou, mais il n’est présent qu’en Amérique latine. Evidemment, je prends soin de lui et me plonge dans la recherche de son identité pour confirmer mon idée. Il s’agit en fait d’un grand paon de nuit, connu pour être le plus grand papillon d’Europe. Quelle chance qu’il ait décidé de me rendre visite !

Ses couleurs lui valent son nom, ; elles rappellent les cercles ou "ocelles", qui sont présents sur les plumes de la queue du paon, là, sur ses quatre ailes. Il passe chez nous de mars à juin, et ce 29 avril à Piégros ! Le lendemain, il était mort. Stupéfaite, me voilà de nouveau à chercher une raison possible. Facile, il ne vit qu’une semaine, n’est pas équipé pour manger et meurt au bout d’une semaine de vie, juste le temps de se reproduire ! »

L’envergure remarquable de ce papillon peut atteindre 20cm chez le mâle, Ce sont ses antennes très développées qui lui permettent de repérer les femelles jusqu’à des kilomètres, tandis que les antennes des femelles sont plus petites. A l’état de chenille, il est aussi remarquable par sa grande taille, sa couleur vert fluo et ses longues soies noires munies de protubérance d’un bleu turquoise. On la trouve sur les arbres fruitiers et forestiers. En cette période, on le trouve à l’état de papillon, et très rarement dans nos régions.

Publié le 2 mai 2020