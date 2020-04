Qu'y a-t-il derrière la porte ?

Voici une dynamique créative proposée aux habitants de Crest. Sauront-ils relever le défi ?

Disons que pour l'instant, la Porte est fermée, à clef peut être...

A moins que, tout simplement nous n’osions pas l'ouvrir...

Alors on imagine ce qu'il y a, derrière cette Porte.

Là tout de suite, c'est la seule chose que l'on puisse faire.

Est-ce que ce sont des monstres, tapis dans le placard...

Le soleil tout juste éveillé...

Ou des copains venus faire une farce... A chacun sa vision...

Sous ce nom "DERRIERE LA PORTE..." des artistes, et membres d'associations culturelles, citoyennes et citoyens Crestois, proposent une dynamique créative a l'ensemble des habitants de Crest, enfants, ados, adultes motivés, artistes, créateurs, comédiens...

L'idée est d'inciter les volontaires a créer une OEUVRE inspirée par cette phrase : DERRIERE LA PORTE... On pense bien sûr à un travail graphique, dessin , peinture , collage, modelage, photo, montage ...

On peut également s'exprimer par d'autres médias : poésie, chanson, musique, danse, vidéo...

Qu'y a t-il à gagner, lanceront les plus joueurs ? Rien diront les réalistes si ce n'est le plaisir de lancer une bouteille a la mer, et de caresser l'espoir "d’entrouvrir la porte du succès"

A l'heure du fameux dé-confinement, nous exposeront ces œuvres dans les lieux de vie : hall des écoles, des EHPAD, de l'Hôpital, de la Mairie la médiathèque, des Galeries et pourquoi pas au Centred'Art. “Un Musée n’est-il pas un Confinement d'œuvres ?”

Mot d'ordre : "TOUS CONFINÉ.ES, TOUS CREATEURS.TRICES"

Il est conseillé de prendre en photo son ouvrage et de le poster via Instagram #crestderrierelaporte, cela en incitera d'autres a se lancer dans l'aventure. Nul doute que nos médias locaux Le Crestois et Le Bec seront partenaires de cette initiative et la relaieront !

Rhodoïd

Publié le 24 avril 2020