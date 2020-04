De chouettes dessins animés pour les enfants !

Folimage, le studio d'animation valentinois, met à votre disposition des dessins animés entièrement gratuits, accessibles via YouTube pour les enfants de 2 à 12 ans.

Folimage est une galaxie animée qui combine développement, production, fabrication et distribution de films d'animation. Installé depuis 2019 au centre-ville de Valence (ancien Palais consulaire), le studio s'est construit au fil des ans grâce à la complicité, au talent et à l'imagination d'une pléiade d'artistes et de techniciens fidèles.

Enfants à partir de 3 ans :

MINE DE RIEN : une série de Jacques-Rémy Girerd. Catherine Dolto-Tolitch s'adresse aux tout-petits. Un médecin s'adresse directement aux plus jeunes et leur donne de bonnes habitudes de vie qui grandiront avec eux.

Enfants à partir de 5 ans :

MA PETITE PLANÈTE CHÉRIE : Une série qui a pour objectif de faire découvrir, faire comprendre, apprendre à regarder, acquérir des petits gestes de protection et le respect de l'environnement.

Enfants à partir de 8 ans :

LES CAHIERS D'ESTHER : Adaptation fidèle de la bande dessinée, la série nous plonge dans le quotidien d'Esther, 10 ans, son école, ses amis, sa famille ...

D'autes dessins animés de qualité sont à voir sur la page Youtube de Folimage !

Publié le 21 avril 2020