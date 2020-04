Le Crest Skateboard Club lance, à partir du lundi 20 avril, un concours multi-arts "Déconfine ta tête" qui s’adresse au jeunes de 6 à 25 ans habitants la Vallée de la Drôme.

Les candidats seront répartis en 3 catégories :

6 - 11 ans, école primaire.

12 - 15 ans, collège.

16 - 25 ans, Lycée et plus

Il s’agit pour les candidats souhaitant participer, de créer une œuvre artistique en rapport AVEC LE THÈME DU CONFINEMENT.

Les création devront être envoyées Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ou we transfer au Crest Skateboard Club. Elle seront évaluées par un jury constitué de plusieurs jeunes et d’une quinzaine de professionnels travaillant dans le domaine des arts et de la culture.

Les créations des candidats devront rentrer dans l’une des 6 catégories du concours :

Création graphique : dessin, bande dessinée, graphisme… Photographie Création musicale : composition, chanson originale, performance musicale ou sonore… Texte littéraire : Vidéo : clip, chaine youtube, reportage… Jeu : jeu de plateau, jeu de société, escape game…

Le concours se déroulera du lundi 20 avril au dimanche 21 juin. la date limite des envois est le 14 juin à minuit. Chaque candidat peut envoyer autant de création qu'il le souhaite dans n'importe quelle catégorie. N'oubliez pas de mettre votre nom, prénom, age et catégorie dans laquelle vous concourez.

Les lauréats seront récompensés par des lots de nos sponsors habituels, Skatedeluxe, Globe Europe, Nixon, Freegun et Intersport Crest.

C'est le moment de lâcher vos consoles et de passer à l'action. Envoyez nous vos plus belles créations.

Publié le 20 avril 2020