Les astuces de l'Oiseau

Thierry Chalancon, le patron du restaurant l'Oiseau sur sa Branche à Saoû, utilise son temps confiné à mettre en ligne des chroniques culinaires.

Chaque jour sur sa page Facebook, il nous livre en quelques minutes des astuces pour concoter rapidement et avec des ingrédients simples de savoureux petits plats. N'hésitez-pas à aller y jeter un œil !

Thierry : « En rentrant d'une promenade quotidienne dans laquelle un villageois et moi nous nous étions trouvés à discuter de plats de "résisCorotance", j'ai une l'idée de faire sur les réseaux une recette par jour, pensant que cela allait m'occuper gentiment dans ce méandre d'heures. Je me suis trompé parce qu'avec les messages que je reçois, "gentiment" n'est plus l'adverbe adéquat, "plaisamment" est en train de devenir passionnant. Le Crestois m'a demandé de faire partie de l'édition numérique et bien sûr je m’en suis senti honoré. Bonne cuisine ! ».

Publié le 14 avril 2020